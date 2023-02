Microsoft håper avtalene med Nintendo og Nvidia vil være nok til å fullføre oppkjøpet av Activision Blizzard

HQ

Bare i går bekreftet Microsoft at de hadde inngått en avtale med Nintendo om å bringe Call of Duty til det japanske selskapets plattformer de neste ti årene. På toppen av dette inngikk Microsoft en avtale med Nvidia om å bringe Xbox' PC-spill til tjenesten. Hvorfor har Microsoft bestemt seg for å gjøre disse trekkene? Alt i et forsøk på å overbevise markedsregulatorer om at oppkjøpet av Activision Blizzard på nesten 70 milliarder dollar bør fullføres.

Under gårsdagens orientering i Brussel (takk, Tom Warren), adresserte Microsoft-president Brad Smith hvorfor disse avtalene er inngått samtidig som han tok opp hvorfor Sony ikke er truet av oppkjøpet.

Smith bemerket at han håper disse avtalene vil være nok til å overbevise regulatorer, spesielt siden det også ble uttalt i orienteringen at Sony PlayStation okkuperte 80% av markedsandelen i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet i 2022 sammenlignet med Xbox.

Smith snakket om grepene Storbritannias (Competition and Markets Authority) (CMA) har med oppkjøpet, og uttalte: «Vil du drepe en avtale og sementere Sonys posisjon? Eller vil du åpne dette [Call of Duty] opptil 150 millioner flere mennesker?"

Smith adresserte også Sonys forsøk på å blokkere avtalen og la til: "[Sony] kan bruke all sin energi på å prøve å blokkere denne avtalen ... eller de kan sette seg ned med oss og hamre ut en avtale som adresserer det de sier bekymrer dem: hovedsakelig tilgangen til Call of Duty i fremtiden.»

Når det gjelder om en avtale vil bli oppfylt, sa Smith også: "Jeg håper vi vil. Jeg går rundt med en konvolutt som inneholder den endelige avtalen som vi sendte Sony to dager før jul."

Tror du disse avtalene og pressebriefingen vil være nok til å overbevise regulatorene?