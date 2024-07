Microsoft har lagt ned DEI-teamet sitt

HQ

De siste årene har det vært en het debatt om hvor inkluderende underholdningsbransjen bør være, der noen ser såkalte "woke"-trender overalt, mens andre mener at det gjøres altfor lite.

Uansett ser det ut til at flere selskaper beveger seg bort fra det som har blitt kalt DEI (diversity, equity, inclusion), og blant annet Google og Meta har kuttet ned på dette, og Disney-sjef Bob Iger sa nylig i et CNBC-intervju

"Jeg har alltid ment at vi har et ansvar for å gjøre godt i verden, men vi vet at jobben vår ikke er å fremme noen form for agenda."

Nå ser det ut til at Microsoft følger etter, og en artikkel i Business Insider rapporterer at selskapet legger ned et stort såkalt DEI-team. Ifølge en e-post fra den avskjedigede lederen av teamet, er årsaken at DEI-initiativene "ikke lenger er forretningskritiske eller smarte slik de var i 2020".

Det er uklart hvor mange som vil miste jobben som følge av dette, og det er også uklart om Microsofts PC- og Xbox-spill vil bli påvirket på noen måte.