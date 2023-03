Microsoft har skaffet seg varemerket Ender Dragon

HQ

Vi har allerede fått mange Minecraft-spin-offs, deriblant Minecraft: Story Mode - A Telltale Games Series, Minecraft Dungeons og det kommende Minecraft Legends, men det virker som om det kommer enda fler.

Som nevnt av Idle Sloth på Twitter, har Microsoft registrert et varemerke for noe videospillrelatert kalt Ender Dragon, og det virker som om dette er noe de går fullt ut for siden de også har skaffet Ender Dragon-varemerket for "leketøyfigurer, bøker og klær" og enda mer.

Xbox-teamet har allerede bekreftet en stor Xbox-stream den 11. juni, men har også sagt noen mindre annonseringer skal gjøres i forkant av den. Hvis Ender Dragon er en stor frittstående utgivelse bør vi nok forvente å høre mer i juni, ellers kan vi få informasjon før det.

For de som ikke vet det er Ender Dragon er en flygende boss i Minecraft, og det er derfor vi tror det er relatert til Mojangs univers på en eller annen måte - men det kan selvfølgelig også være helt urelatert.