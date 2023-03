Xbox skal avsløre 2023s største nyheter i juni

HQ

Den lenge forventede Starfield-forsinkelsen ble endelig bekreftet i dag, og den inkluderte annonseringen om at The Elder Scrolls V: Skyrim-utviklernes etterlengtede spill vil få sin egen Direct-stream den 11. juni. Det viser seg at det er langt fra det eneste spennende showet vi kan se frem til den dagen.

For Microsoft har benyttet anledningen til å kunngjøre at den tidligere annonserte Xbox Games Showcase-sendingen også vil være 11. juni. Faktisk vil den være rett før sendingen som bare fokuserer på Starfield, så vi skal få mye moro den dagen. Spesielt fordi dette gir god plass til andre spill i showcase-sendingen, noe som forhåpentligvis betyr at vi får se Avowed, Senua's Saga: Hellblade II, Forza Motorsport og andre Xbox Game Studios-spill (+ tredjepartstitler) som forventes å lanseres i løpet av de 12 månedene etter showet.

Hva håper du å se i Xbox' showcase?