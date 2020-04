Microsoft hinter om Xbox One X-konsoll med Cyberpunk 2077-tema

I går klarte Amazon å lekke at det skal slippes en Xbox One-kontroller med Cyberpunk 2077-tema. Men hvorfor nøye seg med det når man kan få hele konsollen med et sånt motiv? I går kveld postet Xbox-kontoen på Twitter en kryptisk teaser-trailer som viste noen koder, og når man skriver den siste koden inn i browseren kommer man til en låst side. Ivrige fans har forsøkt å løse gåten, men i skrivende stund har ingen lyktes.

Om du i stedet surfer over til Xbox.com møtes du dog av en hacker-animasjon samt en silhuett som forestiller en Xbox One X stående på høykant, komplett med teksten "Return in 4 days". Kort sagt virker det som at Cyberpunk 2077-kontrolleren kommer til å få selskap av en forhåpentligvis stilig konsoll.