Microsoft kickstarter 2026 med et dedikert Xbox-event i januar
De siste par årene har det vært en tradisjon at Microsoft holder tidlige arrangementer, ofte med spektakulære shadow drops, og neste år blir ikke noe annerledes.
Variety (via Shinobi602) rapporterer at Microsoft fortsetter tradisjonen med å holde sine egne arrangementer tidlig på året, med det neste store, Dev Direct, planlagt til 26. januar. Xbox-spillsjef Matt Booty bekrefter at vi vil se oppdateringer på Fable og Forza Horizon, samt mye mer :
"Jeg kan ikke dele nøyaktig hva som er der, men vi har mange ting som vi sender neste år. Faktisk handler Dev Direct vanligvis om å fremheve hva som kommer for det kommende året. I år har vi mer på gang enn vi får plass til i ett show. Så jeg kan fortelle deg at Playground Games [utvikleren bak spillene "Fable" og "Forza Horizon 6"] kommer til å være med på Dev Direct, men vi har mer å levere neste år enn vi får plass til i ett Dev Direct-show i januar, og det er et bra sted å være."
Med tanke på at spillene sannsynligvis vil bli utgitt på alle formater, er dette gode nyheter for alle, så det vil definitivt være verdt å følge med.