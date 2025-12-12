Microsoft kickstarter 2026 med et dedikert Xbox-event i januar

HQ

Variety (via Shinobi602) rapporterer at Microsoft fortsetter tradisjonen med å holde sine egne arrangementer tidlig på året, med det neste store, Dev Direct, planlagt til 26. januar. Xbox-spillsjef Matt Booty bekrefter at vi vil se oppdateringer på Fable og Forza Horizon, samt mye mer :

"Jeg kan ikke dele nøyaktig hva som er der, men vi har mange ting som vi sender neste år. Faktisk handler Dev Direct vanligvis om å fremheve hva som kommer for det kommende året. I år har vi mer på gang enn vi får plass til i ett show. Så jeg kan fortelle deg at Playground Games [utvikleren bak spillene "Fable" og "Forza Horizon 6"] kommer til å være med på Dev Direct, men vi har mer å levere neste år enn vi får plass til i ett Dev Direct-show i januar, og det er et bra sted å være."

Med tanke på at spillene sannsynligvis vil bli utgitt på alle formater, er dette gode nyheter for alle, så det vil definitivt være verdt å følge med.