Microsoft kunngjør Fire Vapor-kontroller

Det er kanskje ikke det mest taktfulle vi har hørt, men samme dag som Microsoft kom med den triste kunngjøringen om at fire studioer skal legges ned og spill kanselleres skriver de også via Xbox Wire at vi skal "feel the burn today" og annonserte en ny kontroller.

De triste forbindelsene til side, det er en kontroller i den såkalte Vapor -serien, som har et litt røykinspirert utseende. Denne nye modellen heter Fire Vapor og beskrives som "inspirert av flammer, hver røde og oransje fargevirvel er et uttrykk for flammende ild med et fascinerende design som er unikt for hver kontroller".

Fire Vapor er tilgjengelig for kjøp nå via Microsoft Store, og leveres med et eksklusivt dynamisk tema som bare kan låses opp med kontrolleren.