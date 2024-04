Microsoft lover nok en gang "det største teknologiske spranget noensinne" for neste Xbox

HQ

Microsoft ga spillverdenen en skikkelig støkk tidligere i år da Xbox-sjef Sarah Bond kom med to spektakulære uttalelser. For det første erklærte hun at "Det kommer noen spennende ting på maskinvarefronten som vi kommer til å dele i løpet av høsten", og la også til at de jobber med neste generasjons Xbox som vil by på det største teknologiske spranget noensinne:

"Vi investerer også i neste generasjons veikart. Det vi virkelig fokuserer på der, er å levere det største tekniske spranget du noensinne har sett i en maskinvaregenerasjon, noe som gjør det bedre for spillerne og bedre for skaperne og visjonene de bygger."

Og hun mente tydeligvis alvor, for nå, to måneder senere, gjentar hun det samme i et internt brev til Microsoft-ansatte der hun skriver :

"Vi er i full gang med neste generasjons maskinvare, med fokus på å levere det største teknologiske spranget noensinne på en generasjon."

Å gå fra Super Nintendo til PlayStation, for eksempel, eller fra Nintendo 64 til Xbox, var en total forvandling. Det er selvsagt mulig å gjøre det igjen, men ytelse koster penger, så det ser ut til at Microsoft satser på noe dyrere i neste generasjon.

Historisk sett har en konsollgenerasjon vanligvis vart i fem til seks år, noe som betyr at vi ikke kan forvente neste generasjon Xbox før tidligst i 2026.

