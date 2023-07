Microsoft og CMA er enige om å bremse den rettslige striden deres

HQ

Nå som Microsofts gigantoppkjøp av Activision Blizzard King til en verdi av 68,7 milliarder dollar er godkjent i USA, etter at Federal Trade Commission ikke klarte å legge frem et argument som kunne bremse fusjonen, er blikket igjen rettet mot Storbritannia og Competition and Markets Authority.

Planen fra Microsofts side var å gå rettens vei senere denne måneden for å få omgjort CMAs beslutning om å blokkere oppkjøpet, men også dette er nå endret.

Som Microsoft og CMA har opplyst, har partene besluttet å ta en pause i rettssakene for å forhandle og finne en minnelig løsning, slik at CMA kan gi grønt lys for avtalen uten at partene trenger å krangle og dra hverandres navn gjennom søla i nok en ubehagelig rettssak.

Microsofts administrerende direktør Brad Smith uttalte: "Selv om vi til syvende og sist er uenige i CMAs innvendinger, vurderer vi hvordan transaksjonen kan endres for å imøtekomme disse innvendingene på en måte som er akseptabel for CMA. For å kunne prioritere arbeidet med disse forslagene har Microsoft og Activision blitt enige med CMA om at det vil være i allmennhetens interesse å utsette rettssaken i Storbritannia, og partene har sendt en felles henvendelse til Competition Appeal Tribunal om dette."

Konkurransedomstolen har ennå ikke godkjent denne planen fra Microsoft og CMA, men det virker sannsynlig at dette vil være det neste skrittet for å få avtalen godkjent i Storbritannia, slik den har blitt i resten av verden.