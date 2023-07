Microsoft får USAs godkjennelse til å kjøpe Activision Blizzard

HQ

Da Microsoft annonserte at de hadde til hensikt å kjøpe Activision Blizzard tidlig i fjor, var det tre store hindringer som måtte løses: godkjenninger fra EU, Storbritannia og USA.

Siden den gang har EU gitt sin godkjenning, mens Storbritannia ikke har gjort det, selv om Microsoft nå forsøker å omgjøre denne beslutningen. Den siste var USA, og en avgjørelse var ventet å komme denne uken, og nå har den altså kommet. Dommer Jacqueline Scott Corley har lyttet til både Federal Trade Commission og Microsoft/Activision Blizzard og besluttet å godkjenne Microsofts ønske. Dommer Corley sier

"Av de grunnene som er forklart, mener retten at FTC ikke har vist at det er sannsynlig at de vil få medhold i sin påstand om at denne spesifikke vertikale fusjonen i denne spesifikke bransjen kan redusere konkurransen betydelig. Tvert imot tyder bevisene på at forbrukerne vil få bedre tilgang til Call of Duty og annet innhold fra Activision. Begjæringen om midlertidig forføyning avslås derfor."

Microsofts president Brad Smith er selvsagt fornøyd med denne avgjørelsen og twitrer at han er "takknemlig overfor domstolen i San Francisco for denne raske og grundige avgjørelsen, og håper at andre jurisdiksjoner vil fortsette å arbeide for en snarlig løsning".

Activision Blizzard -sjefen Bobby Kotick har også kommentert denne avtalen og sier:

"Fusjonen vår vil være til fordel for forbrukere og arbeidstakere. Den vil muliggjøre konkurranse i stedet for å la etablerte markedsledere fortsette å dominere vår raskt voksende bransje."

Det gjenstår å se hvordan Microsoft vil håndtere situasjonen i Storbritannia dersom vedtaket om å blokkere affæren ikke oppheves, men det ser ut til at de vil gjennomføre oppkjøpet uansett. Noe som sannsynligvis betyr at Activision Blizzard vil bli fjernet fra det britiske markedet og få spillene sine utgitt via en annen utgiver, og at Activision Blizzard -titler ikke vil bli lagt til på Game Pass i denne regionen.

Takk, The Verge.