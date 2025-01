Microsoft og Moon Studios snakket nylig om et tredje Ori-eventyr

HQ

Et av de koseligste spillene det siste tiåret er Ori and the Blind Forest fra 2015, som fikk en like koselig oppfølger i Ori and the Will of the Wisps i 2020. Siden da har Moon Studios gått videre med No Rest for the Wicked, og mange trodde nok at serien var pensjonert.

Men det trenger ikke nødvendigvis å være tilfelle. Moon Studios -grunnlegger Thomas Mahler avslørte på No Rest for the Wicked Discord at han nylig hadde en samtale med Microsoft om Ori 3. Han understreker imidlertid at alt fokus akkurat nå ligger på No Rest for the Wicked, og virker ikke spesielt interessert i å la noe annet studio fortsette historien om Oris eventyr.

Det bør nevnes at Moon Studios for et år siden sa at de ikke utelukker Ori 3. Med andre ord, håpet lever, men vær forberedt på å vente lenge.