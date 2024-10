Microsoft sier at det kommer flere spill til PlayStation, samtidig som de lover mer eksklusivt innhold

HQ

Det har ikke vært lett å følge med på Microsofts strategier for spillene sine, noe som absolutt ikke har blitt hjulpet av innsidere av forskjellige valører som kverner ut motstridende rykter og ønsketenkning.

Dette har ført til et helt år med rapporter om at praktisk talt alt Xbox Game Studios lanserer for konsollen sin ville komme til PlayStation, mens det i realiteten så langt har dreid seg om fire spill som alle var minst ett år gamle, samt Indiana Jones and the Great Circle som ser ut til å få omtrent et halvt års tidseksklusivitet og Doom: The Dark Ages som slippes multiformat direkte.

Så sent som i går kunne vi fortelle at en vanligvis pålitelig innsider hadde uttalt at Gears of War og Halo aldri ville komme til konkurrerende formater, og at Microsoft hadde bestemt seg for å gå saktere frem med PlayStation- og Switch-utgivelsene etter kritikken de fikk fra samfunnet etter å ha kunngjort Indiana Jones til PlayStation 5. Så betyr dette at de er i ferd med å endre strategi?

Hva sier Microsoft selv om saken? Vel, det er en ganske blandet melding. I Microsofts årsrapport 2024 skriver Satya Nadella (på side 5) at "vi brakte fire av våre fan-favoritttitler til Nintendo Switch og Sony PlayStation for første gang, mens vi fortsetter å utvide innholdet vårt til nye plattformer."

Dette levner ingen tvil om at flere spill vil bli lansert for konkurrerende formater. Så er det slutten på eksklusivitet? Nei, det ser absolutt ikke ut til å være det. Faktisk skriver Nadella også dette (på side 22) :

"Veksten i spillvirksomheten vår bestemmes av den samlede aktive brukerbasen gjennom Xbox-aktivert innhold, tilgjengeligheten av spill, og å tilby eksklusivt spillinnhold som spillere søker,"

Microsoft ser dermed ut til å være fullt klar over at eksklusivt innhold er nødvendig for vekst, og at det er noe spillere vil ha. Selv om det er en formulering som også ble brukt i de siste års rapporter, virker det likevel som om Microsoft mener det er verdt å inkludere for sine eiere og aksjonærer.

For å oppsummere er vi omtrent like forvirret som før. Spill vil bli utgitt til andre formater, men vi kan tilsynelatende også forvente eksklusive spill. Inntil Microsoft klarer å tydelig artikulere hvordan dette fungerer, må de sannsynligvis forholde seg til spekulasjoner og voldsomme rykter om hvorvidt alle deres fremtidige spill vil bli utgitt for konkurrentene eller ikke.