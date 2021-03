Microsoft sitt oppkjøp av Bethesda og Zenimax er godkjent

Du ser på Annonser

Det har gått nesten seks måneder siden Microsoft bekreftet at de og ZeniMax, moderselskapet til Bethesda, hadde blitt enige om en sammenslåing. Dermed manglet de bare godkjennelse fra ulike konkurransetilsyn og andre regulatorer for at franchiser som The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein og Dishonored skal bli en del av Xbox Game Studios. Som forventet har dette nå blitt en realitet.

En stund etter at en rekke amerikanske instanser godkjente sammenslåing har EU gjort det samme, noe som altså betyr at vi bare mangler en feirende melding og stream fra Microsoft hvor de forteller hva vi kan forvente fra dem og Bethesda i nærmeste fremtid.