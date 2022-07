Microsoft skal levere reklamer for Netflix

HQ

Netflix har lenge slitt med fallende inntekter og har i den forbindelse bestemt seg for å introdusere reklamer som et supplement til deres normale inntekt fra abonnementsbetalinger.

Nå kunngjør Netflix at Microsoft vil være ansvarlig for å tilby den tekniske infrastrukturen for reklameannonser på strømmetjenesten.

"Microsoft has the proven ability to support all our advertising needs as we together build a new ad-supported offering. More importantly, Microsoft offered the flexibility to innovate over time on both the technology and sales side, as well as strong privacy protections for our members," forteller Netflix' administrerende direktør Greg Peters.

Samarbeidet med Microsoft skal etter planen resultere i en billigere abonnementsmodell, som delvis finansieres av reklamer. Det har også vært spekulasjoner om Netflix vil tilby gratis reklamefinansiert tilgang til utvalgte filmer og serier.