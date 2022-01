Microsoft slutter å fakturere inaktive Xbox-abonnementer

HQ

Microsoft kunngjør at de heretter vil kansellere og ikke lenger forlenge inaktive Xbox Live Gold- og Game Pass-abonnementer. Foreløpig gjelder dette kun i Storbritannia hvor CMA (Competitions and Market Authority) har undersøkt den automatiserte fornyelsesprosessen bak abonnementer på alle store spillplattformer, inkludert Sony og Nintendo-konsoller, med Microsoft som det første og så langt eneste selskapet som har endret sin policy.

Den nye prosessen innebærer at Microsoft kontakter personer som ikke har brukt tjenesten på minst ett år og spør om de virkelig ønsker å forlenge abonnementet. Hvis det fortsetter å være null aktivitet i ett år til, blir abonnementet automatisk sagt opp. I tillegg vil Microsoft gi bedre informasjon om sine retningslinjer for automatisk fornyelse i fremtiden, samt om hvordan man håndterer refusjoner for automatisk fornyelse.

Selv om dette som sagt er eksklusivt for Storbritannia for øyeblikket, sa en talsperson for Microsoft til The Verge at "endringer på inaktive abonnementer først ruller ut i Storbritannia og vil snart være tilgjengelig globalt", noe som betyr at denne policyen introduseres i flere land senere, og forhåpentligvis vil Nintendo og Sony gjøre det samme.