Microsofts opprinnelige avtale med PlayStation var å beholde "eksisterende konsolltitler fra Activision".

For å få kjøpe Activision Blizzard og overbevise konkurransemyndigheter over hele verden om at det ville være gunstig for spillerne, gjorde Microsoft sitt beste for å skrive avtaler med ulike selskaper for å garantere at de skulle få Call of Duty og andre spill i fremtiden. Nintendo og Nvidia var to av dem som inngikk slike avtaler, men Sony nektet.

PlayStation-sjef Jim Ryan sa til og med under en EU-høring: "Jeg vil ikke ha en ny Call of Duty-avtale. Jeg vil bare blokkere sammenslåingen.". Som vi rapporterte tidligere i dag, har Sony nå signert avtalen til tross for alt dette, noe som trolig er et tegn på at de har akseptert at Microsoft får kjøpe Activision Blizzard til tross for alle Sonys forsøk på å blokkere det.

Men som The Verge-redaktør Tom Warren har lagt merke til, er dette ikke den samme avtalen som Sony angivelig fikk i fjor. Det virket som om den var mer fordelaktig for PlayStation på kort sikt, ettersom den ga "alle eksisterende Activision-konsolltitler på Sony, inkludert fremtidige versjoner i Call of Duty-serien eller andre nåværende Activision-serier på Sony frem til 31. desember 2027".

Nå er dette endret til 2034 i stedet, men det inkluderer bare Call of Duty-serien, noe som potensielt betyr at nye titler i franchiser som Crash Bandicoot, Diablo, Spyro, StarCraft eller Tony Hawk potensielt kan hoppe over PlayStation.

Hadde du foretrukket alle Activision-titler frem til 2027, eller er det en bedre avtale for Sony å garantere Call of Duty i ti år?