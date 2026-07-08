Mid-Season Invitational 2026: Fire lag er fortsatt med i kampen, med fire kamper igjen å spille
Sesongens andre store internasjonale « League of Legends »-arrangement er inne i sluttfasen, og avgjørelsen kommer innen utgangen av uken.
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Selv om du kanskje blir distrahert av glamouren og glansen rundt Esports World Cup i Paris, fortsetter konkurransescenen innen gaming også å rulle videre andre steder rundt om i verden. League of Legends Mid-Season Invitational 2026 nærmer seg slutten i løpet av de neste dagene, da det nå kun er fire lag igjen i konkurransen med fire kamper igjen å spille.
Den sørkoreanske turneringen slo ut ytterligere to lag tidligere i morges, da runde 2 i nedre del av sluttspillet fant sted. Her beseiret Lyon Secret Whales med 3–0, mens G2 Esports også slo de regjerende verdensmestrene T1 overbevisende med 3–1. Dette betyr at kampoppsettet for 3. runde i nedre del av turneringen nå er klart, og at EMEA skal møte Nord-Amerika når G2 Esports kjemper mot Lyon. Taperen blir slått ut, mens vinneren går videre til finalen i nedre del av turneringen.
Med bare fire kamper igjen å spille, kan du se kampoppsettet og tidspunktene for resten av MSI 2026 nedenfor.
MSI-finalen i den øvre delen – 9:00 BST/10:00 CEST 9. juli
- Bilibili Gaming mot Hanwha Life
MSI-turneringens nedre del, 3. runde – 9:00 BST/10:00 CEST 10. juli
- G2 Esports mot Lyon
MSI-finalen i nedre del – 9:00 BST/10:00 CEST 11. juli
- Taperen av finalen i den øvre delen mot vinneren av 3. runde i den nedre delen
MSI-finalen – 7:00 BST/8:00 CEST 12. juli
- Vinneren av finalen i den øvre delen mot vinneren av finalen i den nedre delen