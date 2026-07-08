Mid-Season Invitational 2026: Fire lag er fortsatt med i kampen, med fire kamper igjen å spille

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Selv om du kanskje blir distrahert av glamouren og glansen rundt Esports World Cup i Paris, fortsetter konkurransescenen innen gaming også å rulle videre andre steder rundt om i verden. League of Legends Mid-Season Invitational 2026 nærmer seg slutten i løpet av de neste dagene, da det nå kun er fire lag igjen i konkurransen med fire kamper igjen å spille.

Den sørkoreanske turneringen slo ut ytterligere to lag tidligere i morges, da runde 2 i nedre del av sluttspillet fant sted. Her beseiret Lyon Secret Whales med 3–0, mens G2 Esports også slo de regjerende verdensmestrene T1 overbevisende med 3–1. Dette betyr at kampoppsettet for 3. runde i nedre del av turneringen nå er klart, og at EMEA skal møte Nord-Amerika når G2 Esports kjemper mot Lyon. Taperen blir slått ut, mens vinneren går videre til finalen i nedre del av turneringen.

Med bare fire kamper igjen å spille, kan du se kampoppsettet og tidspunktene for resten av MSI 2026 nedenfor.

MSI-finalen i den øvre delen – 9:00 BST/10:00 CEST 9. juli



Bilibili Gaming mot Hanwha Life



MSI-turneringens nedre del, 3. runde – 9:00 BST/10:00 CEST 10. juli



G2 Esports mot Lyon



MSI-finalen i nedre del – 9:00 BST/10:00 CEST 11. juli



Taperen av finalen i den øvre delen mot vinneren av 3. runde i den nedre delen



MSI-finalen – 7:00 BST/8:00 CEST 12. juli