Midnight Society bryter med Dr. Disrespect etter ytterligere urovekkende beskyldninger

For noen år siden ble livestreaming-verdenen rystet da Guy "Dr. Disrespect" Beahm befant seg i varmt vann for en situasjon som egentlig aldri ble forklart eller brakt i offentligheten. Streameren fikk sitt forhold til Twitch fullstendig avsluttet, og han forsvant i flere måneder, noe som fikk mange til å tro at han var innpakket i noe alvorlig. Men så kom han tilbake, og alt gikk tilbake til det normale.

For noen dager siden la imidlertid tidligere Twitch -ansatte Cody Conners ut på X med henvisning til hendelsen, sannsynligvis på grunn av en NDA han hadde med Twitch som utløp, slik at han endelig kunne bryte stillheten om saken. I innlegget hevdet Conners at en viss høyprofilert streamer ble fanget ved hjelp av Twitchs nå nedlagte Whispers -system for å delta i seksuelt eksplisitte meldinger med en mindreårig, inkludert forsøk på å arrangere et møte med nevnte mindreårige på en kommende TwitchCon.

Conners nevnte aldri navnet til Dr. Disrespect, men det tok ikke lang tid før folk skjønte at dette innlegget var en referanse til streameren, og siden da har han vært i hardt vær igjen.

Dr. Disrespect har selv gått ut på X for å legge til at "Jeg har ikke gjort noe galt, alt dette har blitt undersøkt og avgjort, ingenting ulovlig, ingen forseelser ble funnet, og jeg fikk betalt."

Dette vil imidlertid tilsynelatende ikke være tilfelle, ettersom utvikleren som Dr Disrespect var med på å grunnlegge, Midnight Society, har bestemt seg for å avslutte forholdet til streameren, og sa: "Vi antok hans uskyld og begynte å snakke med involverte parter. Og for å opprettholde våre prinsipper og standarder som studio og enkeltpersoner, måtte vi handle.

Av denne grunn avslutter vi vårt forhold til Guy Beahm med øyeblikkelig virkning."

Dr. Disrespect har siden vært vert for en stream der han før han avsluttet bemerket at han var "trøtt" og utbrent av sosiale medier, og at han tror det kan være "på tide å kjøre inn i solnedgangen".

Det gjenstår å se om det vil bli iverksatt en skikkelig etterforskning av disse påstandene.