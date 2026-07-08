Midt blant nedbemanninger hos Xbox og PlayStations avvikling av fysiske spillplater sier administrerende direktør i Saber Interactive at «nå er et godt tidspunkt for videospill»

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Det kan være veldig lett å la seg rive med av pessimismen i dagens spillbransje. Det er tusenvis av nedbemanninger, vi står sannsynligvis overfor slutten på fysiske PlayStation-spill, og altfor lange utviklingstider betyr at du kan være et tiår eldre når du endelig får se en oppfølger til favorittspillet ditt som ble utgitt for noen år siden. En person som imidlertid ikke lar bransjen få ham ned, er Tim Willits, administrerende direktør i Saber Interactive.

Willits har god grunn til å være fornøyd med sitt eget selskap, for takket være den enorme suksessen til * Warhammer 40,000: Space Marine II* blir Saber kontaktet om lisensierte IP-er mer enn noensinne. Men sett i et bredere perspektiv mener Willits også at det er mye å være optimistisk om.

«Jeg tror virkelig dette er en god tid for videospill. Det har vært vanskelig for noen, men hvis du ser på presentasjonene og noen av kunngjøringene, er det virkelig flotte produkter der,» sa han til The Game Business.

«Og kreative mennesker vil alltid finne en måte å lage noe fantastisk på, og disse spillene vil bli oppdaget, og folk vil like dem. Videospillbransjen har hatt sine opp- og nedturer. Jeg har vært med i evigheter. Du har vært med i evigheter. Og virkelig god underholdning vil alltid seire.»

Det kan kanskje virke rart å høre noen snakke så positivt om spill, men Willits er, som han selv sier, en veteran i bransjen. Han har sett den gjennomgå store endringer, og ser for seg at dette bare er nok et øyeblikk hvor mye skjer på en gang.