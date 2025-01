Milan kommer tilbake og slår Inter 3-2 i Supercoppa Italiana i Riyadh

HQ

Den italienske Supercoppa har vært spennende helt til siste slutt. Et Milano-derby, spilt i Riyadh, mellom Inter, Serie A-vinneren fra i fjor, og AC Milan, fjorårets favoritt. Denne sesongen er AC Milan ikke engang blant de seks beste i den italienske ligaen, en plassering som ville gitt dem adgang til UEFA-turneringene neste år.

Men på mandag gjorde de et utrolig comeback og løftet pokalen.

Inter så ut til å ha kampen under kontroll med to mål av Lautaro Martínez og Mehdi Taremi i slutten av første omgang og starten av andre omgang. Men Rossoneri oppnådde et comeback få trodde var mulig: mål av Theo Hernández, Christian Pulisic og til slutt Tammy Abraham i det 93. minutt, og avlyste dermed ekstraomgangen. Dette er andre gang Milan vinner derbyet denne sesongen, etter 1-2-seieren tilbake i september (det eneste tapet Inter har opplevd så langt i en ellers utmerket Serie A).

For en uke siden sparket Milan sin manager, Paulo Fonseca, på grunn av de dårlige resultatene på hjemmebane. Sérgio Conceição - tidligere Porto-manager i sju år - har fått en drømmedebut: Fredag slo de Juventus 2-1, og i dag har de vunnet sin åttende Supercoppa, den første siden 2016, etter tap i 2018 og 2022.