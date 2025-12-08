Miles Morales medskaper sier at hun ikke får noen royalties fra filmer, spill eller merch

HQ

Miles Morales er kanskje en av de mest kjente tegneseriefigurene i dag, men han er en ganske ny skapelse, som debuterte i 2011. Han ble skapt av Brian Michael Bendis og Sara Pichelli, og selv om man kanskje skulle tro at den skapelsen ville gjøre dem til kjente navn med svulmende lommebøker, ser det i hvert fall ikke ut til at Pichelli har sett mye penger fra merchandise, filmer og spill som bruker hennes skapelse.

I en samtale med SiteJamesons på CCXP 25 sa Pichelli at hun ikke får en andel fra alle prosjektene som bruker Miles Morales, for eksempel Spider-Verse-filmene og Insomniac-videospillene. "Jeg får ingenting. Og det er den tristeste delen av livet mitt," sa hun.

Med tanke på at hun var medskaper for et av Marvels største navn i dag, hadde man håpet at Pichelli kunne få litt mer ut av skaperverket sitt. Det har vært ulike tolkninger av Miles Morales opp gjennom årene, men ingen av dem ville ha eksistert uten Pichellis innspill.