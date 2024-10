Milk Cup skriver Fortnite historie som den første LAN-turneringen for kvinner noensinne

HQ

Et stykke Fortnite og eSports-historie fant sted forrige helg, da kvinnelige spillere samlet seg for å ta hjem en hovedpremie på $ 250,000 XNUMX i Fortnite -turneringen The Milk Cup. 99 spillere samlet seg til arrangementet, sammen med mengder av fans, skapere og mer.

Team Moxie tok hjem hovedpremien på slutten av turneringen, med Dieyuh fra laget som også tok hjem MVP-prisen. Turneringen ble sett av 2.4 millioner mennesker over stream, noe som gjorde det til det mest sette eSports-arrangementet for kvinner i nordamerikansk historie.

Det viser bare hvor langt eSport for kvinner har kommet de siste årene, og forhåpentligvis kan vi få flere hype-arrangementer som The Milk Cup i nær fremtid.