Millie Bobby Brown og Henry Cavill krangler i Enola Holmes 2-trailer

HQ

Litt over en måned har gått siden Netflix ga oss de første bildene fra oppfølgeren til suksessen Enola Holmes, men vet du hva som er enda bedre? En trailer.

Som lovet offentliggjorde Netflix den første traileren for Enola Holmes 2 i dagens Tudum-event, og man kan trygt si at Millie Bobby Brown sin tolkning av hovedpersonen nå virkelig har fått sansen for å løse mysterier. Hun har nemlig startet et eget detektivsbyrå, noe som selvsagt fører til at Holmes-familien tråkker på tærne til hverandre med jevne mellomrom.