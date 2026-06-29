Mina the Hollower kommer til « Rivals of Aether II» i 2027

Du hadde nok ikke forventet at Mina the Hollower fra Yacht Club Games skulle dukke opp i en overskrift knyttet til Evo 2026, som fant sted i Las Vegas forrige helg, men her er vi.

HQ

I en noe overraskende vending har det blitt avslørt at Mina the Hollower snart skal gjøre et gjesteopptreden i plattformkampspillet Rivals of Aether II, med planer om at de to spillene skal møtes allerede en gang i løpet av 2027.

Vi har ikke mange konkrete detaljer om dette samarbeidet å legge til ennå, men vi vet at det innebærer at Mina skal debutere i «Rivals of Aether II» som en «gjestekarakter» i en cameo-rolle, alt på en ubestemt dato neste år.