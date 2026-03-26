Mindre enn 25 % av det amerikanske publikummet for Final Fantasy VII: Rebirth var under 30 år gamle

Vi rapporterte nylig at Final Fantasy XIV-produsent Naoki Yoshida er noe bekymret for at yngre spillere ikke spiller Final Fantasy lenger. Med så få spill som utgis, blir ikke folk eksponert for serien på samme måte, og dagens krav til free-to-play, live-tjenester og action gjør at konseptet kanskje er litt utdatert.

Vi har nå fått bekreftet fra Circana-analytiker Mat Piscatella (som vet mer om spillsalg i USA enn noen andre) at Yoshida faktisk har rett i sin bekymring. Han avslører at hele 62 % av amerikanske spillere som spiller Final Fantasy VII: Rebirth er over 35 år gamle, og hvis vi senker aldersgrensen til 30 år, stiger tallet til 77 %...

Med andre ord er mindre enn en fjerdedel av alle Final Fantasy VII: Rebirth-spillere under 30 år. Krisen kan knapt illustreres tydeligere. Nyinnspillingene skiller seg selvfølgelig noe ut fra mengden, siden de i hovedsak er gjenutgivelser av gamle klassikere, men det er likevel åpenbart at Square Enix har et problem.

Hva tror du de kan gjøre for å tiltrekke seg yngre spillere, eller er det bare å akseptere at det hovedsakelig er eldre spillere som ønsker å ta på seg rollen som en ungdom med hele verdens tyngde på sine skuldre i Final Fantasy-serien?