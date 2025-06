MindsEye anmeldelsesresultatene når bunnen

HQ

Ting har ikke akkurat gått etter planen for Leslie Benzies' første spill fra hans eget studio, Build a Rocket Boy, som har skapt overskrifter siden lanseringen for noen dager siden - men av helt feil grunner. Buggy, uferdig og middelmådig er bare noen av ordene som brukes for å beskrive MindsEye. For ikke å snakke om det åpenbart dårlige salget, med en topp på drøyt 3300 samtidige spillere på Steam, og i skrivende stund færre enn 400 aktive brukere.

I vår anmeldelse (som du kan lese her) bemerket vi at spillet føles som en ti år gammel GTA-kopi, og at de fleste av elementene ikke imponerer. Etter Metacritic å dømme ser det ut til at de fleste andre er enige - MindsEye er for øyeblikket årets dårligst anmeldte spill så langt, med en Metascore på 43. Ikke akkurat noe å skryte av.

Studioet har hevdet at de er "knust" over den negative mottakelsen, og i en uttalelse som ble sluppet kort tid etter lanseringen, skrev de :

"Vår prioritet er å optimalisere ytelse og stabilitet slik at alle spillere, på alle enheter, kan nyte en opplevelse av like høy kvalitet."

Det eneste fornuftige hadde selvfølgelig vært å utsette prosjektet med minst ett år. Denne fiaskoen hviler helt og holdent på ledelsens skuldre. Men pengene må jo komme inn, og det var nok grunnen til at MindsEye ikke fikk den ekstra tiden i ovnen som den så tydelig trengte.