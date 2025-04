MindsEye lover å bli en knockout i blockbuster-stil

HQ

Glem alt om kjedelige sideoppdrag og endeløse kart - MindsEye er her for å sparke i gang en ny æra med blockbuster-inspirert action. Det er i hvert fall det de tidligere Rockstar-legendene bak spillet lover i et nytt intervju med Eurogamer, der de forteller om hvordan MindsEye har som mål å fange følelsen av en tett, intens blockbuster-opplevelse.

På overflaten kan spillet se litt ut som GTA, men ifølge teamet lener det seg faktisk langt mer mot Max Payne-territoriet - en historiedrevet opplevelse snarere enn en viltvoksende sandkasse i en åpen verden. I intervjuet med Eurogamer sa de :

"Jeg tror det er noe å si om en virkelig meningsfull, velutviklet og velkonstruert historie som spillerne kan fordype seg i, som har øyeblikk av spenning, karakterutvikling, ømme øyeblikk, og så øyeblikk av opptog og drama."

"Denne ideen om å prøve å jage filmer, prøve å få ting til å føles som filmer. Jeg tror vi har gått for langt i den andre retningen. Jeg elsker kino og film, og det tror jeg mange gjør. Det er noe å si om innramming, og måten vi bruker kameraet på, og slike ting i film og i spill."

MindsEye lanseres 6. juni og vil koste 60 dollar - litt mindre enn mange andre AAA-spill i disse dager, noe som er en veldig hyggelig overraskelse og forhåpentligvis betyr at flere spillere vil være villige til å gi det en sjanse.

Er du hyped for MindsEye? Høres en mer fokusert, historiedrevet opplevelse ut som din greie?