MindsEye skal relanseres - Benzies skylder på sabotører

Årets største flopp så langt? Det må være MindsEye. Debutspillet fra Build a Rocket Boy og den tidligere Grand Theft Auto-legenden Leslie Benzies. I noen kretser ble det hypet som en potensiell "GTA-killer", men i stedet ble det et av årets dårligst anmeldte spill - og ble av mange ansett som sjokkerende uferdig ved lanseringen.

I et nylig internt videomøte forsvarte Benzies angivelig spillet og hevdet at den mislykkede lanseringen var et resultat av både interne og eksterne sabotører. Dette er et ekko av tidligere kommentarer fra hans kollega, som hevdet at noen hadde betalt folk for å bevisst spre negativitet om MindsEye.

Ifølge IGN:

'BARB-kilder fortalte IGN at Benzies endelig henvendte seg til personalet etter utgivelsen av MindsEye i en kort videosamtale i går, 2. juli. I følge to tilstedeværende personer som ba om ikke å bli navngitt for å beskytte karrieren, insisterte Benzies på at BARB ville sprette tilbake og relansere MindsEye, og skyldte blant annet studioet og spillets kamp på interne og eksterne sabotører.'

Ifølge Benzies er studioet fortsatt fullt ut forpliktet til prosjektet og planlegger en full relansering. Han understreket at Build a Rocket Boy vil "reise seg fra asken sterkere enn noensinne". Samtidig er det høy spenning internt, med truende permitteringer og mange ansatte som frykter for jobbene sine.

Kort sagt virker studioet mer ivrig etter å peke fingre enn å innrømme sine egne feil. Benzies' kommentarer virker i beste fall virkelighetsfjerne - og i verste fall rett og slett desperate. Visst, noen spill har klart imponerende comeback etter steinete lanseringer, men i MindsEyes tilfelle? Det føles som et langskudd.

Så hva synes du? Fortjener MindsEye virkelig en ny sjanse?