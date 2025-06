MindsEye skaperen deler "hjertesorg" om lanseringsproblemer, og lover tre oppdateringer innen utgangen av juni

HQ

Situasjonen rundt MindsEye har vært mildt sagt spesiell. Noen uker før lansering gikk en av toppsjefene hos utvikleren ut og uttalte at all negativ presse ble betalt for, før det kort tid før lansering ble klart at utvikleren heller ikke delte ut anmeldereksemplarer, noe som avsluttet en utviklingsprosess der ingen faktisk hadde mulighet til å prøve spillet og dele sine tanker offentlig. Dette ville ikke ha vært et stort problem hvis spillet var i god form, men det var det virkelig ikke.

Etter lanseringen 10. juni ble det umiddelbart klart at det var mye som var veldig galt med spillet, og det ble rapportert om mange feil og problemer, så mye at PlayStation til og med begynte å tilby refusjon for spillet. Inntrykkene har vært ujevne, og noen har bemerket at det finnes overbevisende og minneverdige elementer, men at den tekniske ytelsen er et problem. Uansett er Build a Rocket Boy heller ikke fornøyd med situasjonen.

I en uttalelse på Reddit har utvikleren sagt at det er "hjerteskjærende at ikke alle spillere var i stand til å oppleve spillet slik vi hadde tenkt," før de gikk et skritt videre for å si "vår prioritet er å optimalisere ytelse og stabilitet slik at hver spiller, på alle enheter, kan glede seg over en opplevelse av like høy kvalitet."

Utvikleren hevder at flertallet av problemene rundt spillet "var forårsaket av en minnelekkasje" og at dette påvirket "omtrent 1 av 10 av spillerne våre", En hurtigreparasjon kommer snart for å løse dette, men når det gjelder de andre problemene, er det lovet et par andre oppdateringer innen slutten av juni.

Når det gjelder hva vi kan forvente av de tre oppdateringene, blir vi fortalt :

Fredag 13.-15. Juni - Hotfix #1 - PC & Konsoll

Hva spillerne kan forvente :



Innledende forbedringer av CPU- og GPU-ytelsen, sammen med minneoptimaliseringer



Redusert vanskelighetsgrad for HLR-minispillet



En ny innstilling for å deaktivere eller justere dybdeskarphet



Løsning for manglende kontroller i minispillene MineHunter og Run Dungeon



Popup-advarsler for PC-er med maskinvareakselerert GPU-planlegging deaktivert og for PC-er med CPU-er som er utsatt for krasj



Hotfix #2 - Uken 16. juni - PC og konsoll

Hva spillere kan forvente :





Kontinuerlige inkrementelle ytelses- og stabilitetsforbedringer



Løsning for buggyhjulene som ikke snurrer visuelt under kjøring



Løsning for områder i bilproduksjonen der spillere kunne falle gjennom verden



Innen utgangen av juni - Oppdatering 3 - PC og konsoll

Hva spillerne kan forvente :





Løpende ytelses- og stabilitetsforbedringer



Ombalansert vanskelighetsgrad på "Hard"



Animasjonsrettinger



AI-forbedringer



Ellers bemerker utvikleren at det er "fullt ut forpliktet til å sikre at alle spillerne våre har en flott opplevelse, og vi vil fortsette å gi hyppige og gjennomsiktige oppdateringer."