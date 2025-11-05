MindsEyes nyeste trailer inneholder en desperat bønn om å spille spillet

HQ

Husker du MindsEye? Vel, det ser allerede ut til at Build a Rocket Boys ambisiøse futuristiske skytespill blir skjøvet inn i nisjehjørnene i folks hukommelse. Det vil imidlertid ikke hindre utvikleren i å levere noe nytt innhold til spillerne, i et siste forsøk på å redde MindsEye fra sitt eget rykte.

Arcadia markerer en ny start for MindsEye, forhåpentligvis. Det er en UGC-plattform styrket med oppdrag, løp, utfordringer og mer. Merkelig nok, som en del av oppdateringen som bringer Arcadia i forkant av spillet, fjernet MindsEye angivelig fri roam-mekanikk fra spillet, men det la til noen nye bevegelsesevner i stedet.

Det som er veldig rart med denne korte traileren som kommer sammen med introduksjonen av Arcadia, er backingsporet, som slutter med teksten "play my game is all I'm asking." En siste, desperat bønn om å få noen, hvem som helst til å sjekke ut MindsEye.