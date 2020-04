Minecraft blir mye penere på torsdag

Hele åtte måneder har gått siden Mojang bekreftet at de hadde kansellert Minecraft sin etterlengtede "Super Duper Graphics Pack"-oppdateringen som skulle gjøre spillet mye penere. Den gode nyheten var at de jobbet med noe annet som skulle gjøre grafikken bedre, og etter hvert viste dette seg å være offisiell støtte for såkalt ray tracing. Etter flere måneder med "den kommer veldig snart" har tiden endelig kommet for å faktisk få prøve det selv.

Nvidia har nemlig offentliggjort en ny trailer fra Minecraft som avslører at det som enkelt nok kalles "Minecraft with RTX" vil bli tilgjengelig som en beta på PC fra og med 16. april. Som du kan se i traileren under venter det ikke bare meget imponerende lyssetting takket være ray tracing , men også et generelt klarere bilde og stabil bildeoppdatering med hjelp fra selskapets DLSS 2.0-teknologi. Forhåpentligvis vil dette komme til PlayStation 5 og Xbox Series X en gang i fremtiden også, for dette så jo bare latterlig ut i positiv forstand.