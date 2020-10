Minecraft Dungeons Diaries forteller alt om Howling Peaks-utvidelsen

Du ser på Annonser

Hittil har Mojang sluppet to utvidelser til Minecraft Dungeons, nærmere bestemt Jungle Awakens og Creeping Winter. Men de har også mer på gang, og den neste utvidelsen heter Howling Peaks og slippes i november til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One. Den utspills i et fjellområde denne gangen, og byr på nytt loot og nye Mobs å beseire i totalt tre nye historieoppdrag. Samtidig som Howling Peaks slippes kommer også en gratisoppdatering med flere vanskelighetsgrader.

Om du vil ta en nærmere titt på alt dette kan du sjekke ut Minecraft Dungeons Diaries-videoen nedenfor hvor Mojang forteller og viser alt du trenger å vite.