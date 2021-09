Minecraft Dungeons er endelig på Steam

HQ

Etter over et år er Minecraft Dungeons på PC endelig ikke lenger Microsoft Store-eksklusivt. Actionrollespillet basert på Mojangs megapopulære spill ble opprinnelig utgitt på Xbox One, PS4, Nintendo Switch og Microsoft Store i fjor. Vi visste at det skulle komme til Steam etter hvert, og i går var dagen det endelig ble tilgjengelig på plattformen.

Sammen med Steam-lanseringen har Ultimate Edition av Minecraft Dungeons også blitt tilgjengelig, og prisen er satt til 409 kroner. Ultimate Edition inkluderer grunnspillet, alle seks DLCer, digitale kunstverk i høy oppløsning og et lydspor for hele spillet og hver DLC.