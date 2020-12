Minecraft Dungeons får ti nye Achievements

Du ser på Annonser

Minecraft Dungeons bygges ut med en ny stor utvidelse i morgen kalt Howling Peaks. Denne gangen går ferden til fjellene hvor vi får kjempe mot nye monstre samt samle enda mer loot. I tillegg må vi takle sterke vinder som en ny utfordring. Med denne utvidelsen kommer også ti nye Achievements (og selvfølgelig Trophies om du spiller på PlayStation) verdt totalt 250 poeng. Dette ble avslørt på TrueAchievements.com. Nedenfor finner du listen over dem alle, men ikke les videre om du er redd for spoilere, da det er en del detaljer her.

• Taming the Storm - Complete Gale Sanctum on Adventure or Apocalypse difficulty [50]

• Rampart Rampage - Complete the Colossal Rampart secret mission [20]

• Whirlwind Warrior - Using the Tempest Knife, defeat 10 Mountaineer mobs within 10 seconds [10]

• A Taste of Their Own Medicine - Using the Updraft Tome, cast Updraft on three Wind Callers at once [10]

• Woolly Wisdom - Find the chamber dedicated to the humble Llama and make an offering [10]

• Giant Slayer - Defeat a Ravager and a Squall Golem within 5 seconds of each other [20]

• Herd Mentality - Defeat the Tempest Golem while four pets are active [20]

• Post Post-Apocalypse - Complete Obsidian Pinnacle on Apocalypse Plus 5 difficulty [50]

• Dress for Success - Complete a Daily Trial with an epic challenge while wearing Emerald Armor [50]

• Repeat Customer - Save yourself by using the Death Barter enchantment twice in a single mission [10]