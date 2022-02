Minecraft Dungeons feirer 15 millioner spillere på iskaldt vis

HQ

Til tross for at Minecraft fortsatt er en gigant i spillverden satte mange spørsmålstegn ved Minecraft Dungeons før spillet ble lansert. Ville Mojang sitt første forsøk på et Diablo-inspirert spill kunne lykkes? Vel, det kan det tydeligvis med litt hjelp fra svenskene sitt fokus på å stadig gi oss mer for pengene.

Mojang forteller at Minecraft Dungeons har blitt spilt av over 15 millioner eventyrere, noe som betyr at det har økt med 3,5 millioner siden forrige sommer.

Denne annonseringen kommer ikke alene heller siden vi også får vite at Festival of Frost nå har startet i spillet. Dette betyr blant annet at Tower-nivåer har blitt mye kaldere, noen "Chills and Thrills"-utfordringer er tilbake og at alle som logger inn før eventet avsluttes den 22. februar får en spesiell "Iceologer Cape". Oppdateringen fikser også en del ting du kan finne mer detaljert informasjon om her.