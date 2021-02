Minecraft Dungeons har blitt forbedret betraktelig på Xbox Series

Du ser på Annonser

Minecraft Dungeons er en koselig dungeon crawler med støtte for co-op både lokalt og online, og Mojang har siden lanseringen for snart ett år siden gitt ut flere utvidelser. Men tross at det er et meget populært spill, har det ikke blitt oppdatert for å dra nytte av de nye konsollene - før nå.

Mojang har nemlig sluppet oppdatering 1.8.0.0 og i en temmelig lang patch-liste får vi blant annet vite at spillet nå er oppdatert til Xbox Series. Det fremgår ikke hvordan PlayStation 5 kommer til å håndteres, men med tanke på at Mojang er et Microsoft-studio, er det ikke så rart at de fokuserer på Xbox først.

Her er hva du nå kan se fram mot om du drar på eventyr i Minecraft Dungeons på Xbox Series S og X:

• Xbox Series X supports up to 4K resolution and 120 FPS

• Xbox Series S supports up to 1440p resolution and 60 FPS

• These resolutions and frame rates are variable, and will lower while playing four player local co-op

Mojang legger også til at de har sluppet en gratis kappe og kjæledyr som del av denne oppdateringen for å feire at de nådde over ti millioner spillere tidligere denne måneden. Utvidelsen Flames of the Nether ble sluppet i går, så det finnes også nytt inhold å utforske samt nye Achievements å samle.