Minecraft Dungeons: Howling Peaks annonsert

Du ser på Annonser

Mojang hadde en god del Minecraft-relaterte nyheter å dele i løpet av helgen, og det viser seg nå at Minecraft Dungeons-utvidelsene Jungle Awakens og Creeping Winter ikke er de siste som slippes til spillet. De har nå nemlig annonsert Howling Peaks, som er et nytt minieventyr som slippes i desember.

De lovet også at det kommer flere utvidelser neste år og ga oss en smaksprøve på Twitter med en video av en verden fylt med lava og en som tilsynelatende utspilles under vann. Mojang avrundet med å bekrefte at crossplay kommer til Minecraft Dungeons i november, hvilket betyr at du da kan spille med dine venner uansett om de spiller via PC, PlayStation 4, Switch eller Xbox One.

Nedenfor finner du de første bildene fra Howling Peaks.