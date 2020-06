Minecraft Dungeons klatrer til topps på salgslista til Nintendo eShop

Du ser på Annonser

Helt siden Animal Crossing: New Horizons ble sluppet for snart tre måneder siden har det vært på toppen av salgslista på Nintendo eShop. Men ikke nå lenger. Forrige uke inntok en ny herre førsteplassen, og hva for en gigant er det som klarer å slå New Horizons?

Svaret er: Minecraft Dungeons. Kanskje ikke helt uventet da det er et ganske underholdende spill, og det har jo Minecraft i tittelen.

Vi vet ikke hvor lenge Minecraft Dungeons kommer til å selge såpass bra, og vi skal ikke se bort ifra at New Horizons kan gjøre et comeback og ta over plassen igjen senere. Disse to titlene tror vi kommer til å dominere Switch-lista en stund fremover.