Minecraft Dungeons når 25 millioner spillere

Mojang feirer at Minecraft Dungeons nå har passert milepælen på 25 millioner spillere, et enormt antall spillere for spinoff-tittelen. Men i tillegg til denne kunngjøringen har Mojang bekreftet hvorfor vi ikke har sett noe ekstra innhold til tittelen.

I et nytt blogginnlegg skriver Mojang at de etter oppdateringen i november 2022 ikke hadde planer om å støtte spillet ytterligere, noe som betyr at den siste store oppdateringen som ble lansert for nesten et år siden er og blir den siste spillet får.

"Ettersom 1.17 var Minecraft Dungeons' siste oppdatering har teamet vårt nå gått videre til nye prosjekter som fortsetter å utforske opplevelser i Minecraft-universet. Det betyr at det ikke er planlagt noen nye funksjoner eller innholdsoppdateringer for spillet."

Mojang utforsker mange andre måter å utvide Minecraft-verdenen på, blant annet den nylige Minecraft Legends, legger utvikleren til:

"Vi har til hensikt å fortsette å bringe nye opplevelser til Minecraft-universet og gi teamet vårt frihet til å fortsette å utforske den typen spill de brenner for - akkurat som de gjorde med Dungeons!"

Skulle du ønske at Mojang fortsatte å støtte Minecraft Dungeons, eller er du glad for at utvikleren går over til nye prosjekter?