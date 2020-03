For to uker siden kunne Microsoft fortelle at det var mulig Minecraft Dungeons ikke ville slippes i april som planlagt siden utviklingen tok litt lengre tid enn planlagt på grunn av coronapandemien. Derfor bør ikke dagens annonsering komme som et sjokk.

Nå kan selskapet nemlig bekrefte at Minecraft Dungeons har blitt utsatt til den 26. mai. Siden dette gjelder alle utgaver av spillet må man vente på både PC, PS4, Xbox One, Xbox Game Pass og Nintendo Switch.