Minecraft får PlayStation VR-støtte denne måneden

Minecraft begynner å nærme seg ti år gammelt, men takket være en rekke forbedringer og endringer lever spillet så til de grader fortsatt. Snart er det klart for en ny spennende endring.

Mojang, som artig nok eies av Microsoft, avslører nemlig at Minecraft vil få PlayStation VR-støtte senere denne måneden. Da snakker jeg ikke om et nytt spill eller noe, men en gratis oppdatering for alle som eier det verdenskjente spillet.

Dette er ikke en begrenset eller separat modus heller. Du kan gjøre absolutt alt vanlige spillere kan, bare i virtual reality. Du kan velge mellom to måter å gjøre det på. Living Room-måten lar deg spille det som om du er i en stor kino og ser på et enormt lerret, mens Immersive-måten setter deg i selve spillet slik at det er dine hodebevegelser som bestemmer hvor du ser. Dessverre sier de ikke noe om bruk av Move-kontrollerene, men det høres jo uansett kult ut, spør du meg.