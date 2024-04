Minecraft-filmen er ferdig innspilt

HQ

Minecraft-filmen nærmer seg premieredato. Det er mange år siden Hollywood-studioene bestemte seg for at de kunne tjene store penger på å lage en film basert på det populære spillet, og flere manusutkast senere nærmer vi oss lanseringen av live-action-filmen.

Jason Momoa la ut et bilde av seg selv og medskuespilleren Jack Black for å kunngjøre at Minecraft er ferdig. "Utrolig filmopplevelse, virkelig en av de største opplevelsene i livet mitt. For mye latter. Jeg elsker dette landet", skrev Momoa på Instagram.

Tidligere har vi bare sett bilder fra settet som viser oss noen trær fra filmen Minecraft , noe som bekymrer noen. Det er sannsynlig at filmen vil kreve mye etterarbeid selv om den er live-action, ettersom det ellers ikke er mulig å gjøre folk så klossete som de er i Minecraft.