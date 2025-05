Minecraft-filmens digitale debut er her

HQ

A Minecraft Movie Minecraft har gått tom for damp på kino. Live-action-filmatiseringen av Mojangs klossete verden viste seg å være ganske effektiv blant seerne, ettersom filmen nylig har passert 900 millioner dollar på kino, men å krysse 1 milliard dollar-markøren virker nå svært usannsynlig. Dette er spesielt på grunn av det faktum at filmen nå debuterer digitalt og on-demand.

Til tross for at filmen først hadde kinopremiere for rundt seks uker siden, kan man i noen regioner allerede se A Minecraft Movie hjemme via on-demand-tjenester. For de i Storbritannia må du imidlertid vente litt lenger, ettersom den digitale debuten er satt til mandag 19. mai, hvor fans da vil kunne kjøpe eller leie filmen til en premium prislapp.

Hvis du ikke var en del av massene som så filmen på kino (og omfavnet den latterlige Chicken Jockey-trenden), kan du lese vår anmeldelse av filmen her for å se om den bør stå på din seerliste.