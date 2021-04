Minecraft har 140 millioner månedlige spillere

Du ser på Annonser

Det snakkes ikke mye om Minecraft lenger, men det betyr ikke at folk har sluttet å spille det. Tvert i mot, faktisk.

Under Microsofts kvartalsrapport sent i går ble det avslørt at det nå har nesten 140 milllioner månedlige aktive spillere. Det er hele 30 prosent mer enn samme periode i fjor, og viser dermed en ganske forbløffende vekst for et så gammelt og allerede populært spill.

Det ble også avslørt at tillegg og mods er utrolig populært i Minecraft med mer enn en milliard nedlastninger fra communityet. Dette har ført til at skaperne av disse har tjent totalt 350 millioner dollar. Spiller du selv Minecraft for tiden?

