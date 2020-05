Minecraft skryter av ekstreme salgstall og aktive spillere

Du ser på Annonser

Det må være ufattelig få Gamereactor-lesere som ikke har hørt om eller sett Minecraft før, så det er ikke rart at Microsoft og Mojang i stor grad har sluttet å skryte av salgstall og slik. De må uansett få lov til å feire når de passerer en absurd milepæl.

Etter 11 år på markedet kan ikke Microsoft bare fortelle at Mojang fantastifullt nok har skiftet navn til Mojang Studios, men også bekrefte at det har blitt solgt over 200 millioner eksemplarer av Minecraft. Dermed har salgstallene økt med 100 millioner siden 2016, så spillet viser ingen tegn til alderdommens plager. Dette bevises også av at studioet hevder det er 126 millioner aktive spillere hver måned.

Flere av disse eksemplarene har selvsagt blitt kjøpt av de samme personene, men om vi later som at alle hadde blitt kjøpt av forskjellige personer ville dette betydd at omtrent hver trettiniende person eier Minecraft. Bare for å snike inn en "fun fact"...