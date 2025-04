Minecraft har fått over 30 % flere spiller i forbindelse med premieren på A Minecraft Movie

HQ

Det er en ganske vanlig oppfatning at når det kommer en videospillfilmatisering, enten det er en film eller en stor TV-serie, har det vanligvis en innvirkning på spillet det er basert på. Vi så det med Sonic X Shadows Generations som fikk et spillerløft da Sonic the Hedgehog 3 hadde premiere, og nå ser vi det samme skje igjen med Minecraft.

Ifølge The Game Business har spillertallene på Minecraft økt med rundt 30 % i løpet av premiereperioden til A Minecraft Movie. I forkant av filmens debut økte de daglige aktive spillerne med 25 % fra uke til uke, og dette økte deretter med ytterligere 14 % søndagen etter filmens ankomst.

Dette har også gitt seg utslag i spillsalget, ettersom Switch -versjonen av spillet økte med 25 % uken før filmpremieren, og med ytterligere 8 % i løpet av åpningshelgen.

Dette er spesielt imponerende ettersom Minecraft fortsatt er et av de mest populære videospillene på markedet i dag, med en aktiv månedlig brukerbase som sies å være på over 170 millioner spillere.