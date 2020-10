Minecraft Steves seiersskjerm i Super Smash Bros. er... uheldig

Du ser på Annonser

For ikke lenge siden ble Steve fra Minecraft annonsert som neste gjestekarakter i Super Smash Bros. Ultimate, og i går ble han tilgjengelig for de som har kjøpt Fighters Pass Vol. 2 eller de som kjøper han separat.

Om du har spilt Super Smash Bros. er du nok kjent med karakterenes diverse seiersskjermer når man vinner, og en av Steve sine må sies å være, ja, litt uheldig... Den er egentlig helt uskyldig, og viser bare Steve som spiser et stykke kjøtt, men på slutten av denne animasjonen holder han det i en posisjon som får det til å se ut som at han er litt for glad for å vinne.

Det var brukeren Nintendeal som først postet dette på Twitter.

Vi blir ikke overrasket om denne seiersskjermen blir justert litt i en fremtidig oppdatering, men det vil aldri stoppe bølgen av memes som snart kommer...

Takk, NintendoLife