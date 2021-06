Minecraft er det mest solgte spillet noensinne, og snart blir den store sandkasseverden enda større. På Twitter meddeler utvikleren Mojant at utvidelsen Caves & Cliffs:...

Minecraft har 140 millioner månedlige spillere

den 28 april 2021 klokken 19:39 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Det snakkes ikke mye om Minecraft lenger, men det betyr ikke at folk har sluttet å spille det. Tvert i mot, faktisk. Under Microsofts kvartalsrapport sent i går ble det...