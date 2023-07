Mission: Impossible - Dead Reckoning unngikk "de-aging" fordi det var for distraherende

HQ

Bruken av såkalt de-aging, som innebærer å få skuespillere til å se flere tiår yngre ut ved hjelp av teknologi, har økt kraftig de siste årene, og fører som regel til heftige diskusjoner om kvalitet, knusing av "den fjerde veggen" og mer. Indiana Jones and the Dial of Destiny er intet unntak, så det er interessant å høre at en annen elsket skuespiller nesten fikk samme behandling.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One-regissør Chris McQuarrie avslører overfor GamesRadar+ at den fantastiske filmen skulle starte med en scene i 1989 der de hadde "de-aget" Tom Cruise, men at resultatet var så inkonsekvent og distraherende at de bestemte seg for å droppe det:

"Opprinnelig hadde vi en hel sekvens i begynnelsen av filmen som skulle foregå i 1989. Vi snakket om det som en cold open, vi snakket om det som tilbakeblikk i filmen, vi så på de-aging (...) En av de store tingene med [de-aging] jeg så på mens jeg gjorde research var at jeg hele tiden sa: 'Jøss, denne de-aging er veldig bra' eller 'Denne de-aging er ikke så bra'. Jeg fulgte aldri med på historien (...) Jeg ble så distrahert av at en skuespiller som jeg hadde kjent så lenge plutselig var en ung person."

McQuarries beslutning om ikke å ha en scene med en "de-aget" Tom Cruise gir mening med tanke på at de begge foretrekker å gjøre så mye praktisk som mulig og har delt sine bekymringer om visse teknologier tidligere. Derfor er det desto mer overraskende at han får det til å høres ut som om vi faktisk får se en yngre Tom Cruise eller en annen skuespiller i en av hans fremtidige filmer:

"Da jeg forsket på det knekte jeg koden - tror jeg - for hvordan jeg best kunne håndtere det. På det tidspunktet hadde vi på en måte gått bort fra det. Vi kan fortsatt leke med det. Vi sier aldri aldri."

Vil du se en 30 år gammel Tom Cruise igjen, eller bør Mission: Impossible holde seg unna de-aging-teknologi?