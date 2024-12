Mitch vender tilbake til Cloud9s Valorant -team

HQ

Cloud9 har bestemt seg for å gjøre noen få endringer i Valorant -teamet. Den nordamerikanske organisasjonen bruker den pågående lavsesongen til å justere vaktlisten litt, og dette inkluderer avskjed med et medlem og plugge gapet med en tilbakevendende person.

Spilleren som forlater laget er Daniel "Rossy" Abedrabbo, som etter noen måneder med C9, er innstilt på å utforske alternativer andre steder rundt konkurransescenen. For å fylle tomrommet kommer Mitch "mitch" Semago tilbake til C9 etter en periode borte og konkurrerer for Oxygen Esports fra 2022. Mitch vil gå inn og håndtere lederansvar i spillet for vaktlisten.

Når vi snakker om signeringen, legger C9 til: "Fra erfaring med å samarbeide med mitch i tidligere sesonger og nylig som stand-in på Red Bull Home Ground NA-kvalifiseringen, mener laget at hans lederstil og kjemi stemmer overens med laget og vår langsiktige ytelse."

